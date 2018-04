Air France : l'intersyndicale rejette les propositions et annonce de nouvelles grèves "début Mai"

Le bras de fer se poursuit chez Air France, et les voyageurs d'affaires doivent s'attendre à de nouveaux mouvements de grève " début ma i".

L'intersyndicale d'Air France a appelé ce jeudi 19 avril les salariés à " accentuer la mobilisatio n" pour appuyer leurs revendications salariales.



Après neuf journées de grève, l'intersyndicale indique que le projet d'accord mis sur la table lundi par la direction de la compagnie aérienne n'obtiendra " pas l'adhésion " d'une majorité d'organisations. Elle prévoit de se réunir le 26 avril pour déterminer le calendrier des futurs mouvements de grève.



Le prochain épisode de grève est d'ores et déjà programmé lundi et mardi, 23 et 24 avril, les mêmes jours que le nouveau mouvement de grève SNCF.