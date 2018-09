Air France : le DG Franck Terner démissionne

" Ils étaient grillés ", voilà le commentaire d'un syndicaliste d'Air France en évoquant le départ de Frank Terner et celui, annoncé pour intervenir dans la foulée, du DRH Gilles Gâteau. Pour Benjamin Smith, en discussion directe avec les syndicats et plus particulièrement les pilotes, il fallait donner des gages et effacer le passé. C'est chose faite pour Frank Terner. Le départ du DRH est désormais affaire de jours.



Il reste qu'aujourd'hui, en montant en première ligne, Benjamin Smith veut être le rapide artisan d'une négociation dont on connait l'issue : une hausse salariale supérieure à celle proposée par Jean-Marc Janaillac (3%). Une sortie qui devrait satisfaire tout le monde avant les prochaines élections professionnelles.



Le conseil d'administration d'Air France a donc entériné la démission du patron de la compagnie, Franck Terner, qui n'arrivait plus à échanger avec les syndicats : " Benjamin Smith aura comme missions prioritaires de définir la vision stratégique à court et moyen terme d'Air France, d'apporter une solution aux enjeux salariaux, et de proposer l'organisation de la future direction générale de la compagnie ", a déclaré Anne-Marie Couderc, la présidente des conseils d'Air France-KLM et d'Air France, dans un communiqué. Elle rend hommage à Franck Terner " un grand professionnel reconnu du transport aérien, pendant 36 années au service du groupe ."



Le conflit chez Air France a été marqué par 15 journées de grève de février à juin dernier. Le referendum sensé y mettre fin a coûté son poste au PDG Jean-Marc Janaillac et quelques 335 millions d'euros à la compagnie.