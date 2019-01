Air France : le menu à la carte se fait "Healthy"

Les passagers des cabines Premium Economy et Economy long-courrier d'Air France peuvent commander à compter de ce mercredi 9 janvier 2019, un nouveau "Menu À la Carte" baptisé Healthy pour les vols effectués à partir du 1er avril.



Cette offre culinaire payante propose une cuisine équilibrée alliant fraîcheur et gourmandise. Le menu Healthy se compose d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un dessert.



Il est à réserver entre 90 jours et jusqu’à 24 heures avant le départ. Le repas - servi en alternative au menu offert à bord - coûte 21€ TTC ou 7000 Miles Flying Blue.



La commande se fait sur airfrance.com via "Gérer vos réservations", lors de l’enregistrement en ligne, par téléphone au 3654 ou en agence Air France.



Menu printemps/été à découvrir d’avril à septembre 2019

- Entrée : Salade aux deux quinoas et son fromage blanc rehaussé aux épices, pickles de radis et pointes d'asperges vertes à l'huile d'olive

- Plat : Poulet grillé au thym et romarin, sauce vierge, déclinaison de légumes verts

- Fromage : Chèvre cendré et son crumble de graines de courge

- Dessert : Panna cotta à la vanille Bourbon, tartare de fraises et de fruits rouges au citron vert



Menu automne/hiver à déguster d’octobre 2019 à mars 2020

- Entrée : Salade de lentilles au vinaigre balsamique, brunoise de céleri et carottes, pickles d'oignon rouge et de zestes de citron confit au sel

- Plat : Lieu et sa sauce mandarine, mousse de brocolis et carottes jaunes acidulées

- Fromage : Chèvre frais, vinaigrette verte à la moutarde à l'ancienne et au miel

- Dessert : Poire cuite au miel d'oranger sur faisselle, accompagnée de cranberries séchées et de spéculoos concassé