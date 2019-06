Air France : les 9 vols concernés par la listeria

Pour les voyageurs d'affaires ayant pris ces vols, Air France conseille de prendre rendez-vous avec un médecin dès l'apparition des symptômes, à savoir que la période d'incubation peut aller jusqu'à 8 semaines. Les sandwichs ont été proposés en classe économie et premium au départ de Paris et à destination de Dubaï, de la Réunion, d’Accra, de Ndjamena, de Bamako et d’Abuja. La compagnie assure que tous les produits d’Air Food, le fournisseur concerné, ont été retirés de ses prestations.Un numéro d'urgence a également été mis en place, le 0800.091.091 depuis la France et le +33.1.44.18.06.92 depuis l’étranger, accessible de 08 h à 22 h, heure de Paris (06 h à 20 h GMT).