Air France: les syndicats signent plusieurs accords

" Un accord a été signé ce jour avec la CFDT, la CFE-CGC-UNAC, FO-SNPNC, le SNPL et l'UNSA, permettant la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, issus des ordonnances Travail de 2017 ", a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué.



Les signataires, qui regroupent différentes catégories de personnel, " représentent 80,94% des voix exprimées en faveur des organisations syndicales représentatives aux dernières élections professionnelles ", précise Air France.



Le CSE fusionne les anciennes instances de représentation du personnel: les comités d'entreprise (CE), délégués du personnel (DP) et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).