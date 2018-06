Air France: malgré les grèves, le trafic de mai en hausse de 1%

On aurait pu craindre le pire avec les grèves mais finalement Air France ne s’en tire pas trop mal avec une hausse en mai 2018 de l’activité passage du groupe de 1%. Le calendrier, avec ses nombreux ponts, était favorable aux déplacements et a naturellement profité au groupe franco-néerlandais.



Le trafic progresse de 2,4% malgré un taux d’occupation en baisse de 0,2%. Des résultats corrects soutenus par la bonne santé de Transavia et KLM. La recette unitaire subit les effets de la grève.



Télécharger les résultats de mai 2018