Air France ménage le suspens sur les frais GDS

Dans le document, l'équipe Politique Distribution précise que « En complément de l'information diffusée le 3 novembre 2017, concernant New Distribution Capability (NDC), vous trouverez ci-dessous le détail de la surcharge distribution pour Air France, HOP! et KLM.



Applicable pour des émissions à compter du 1er avril 2018

Cette surcharge s'appliquera par direction dès lors qu'un segment marketing d’Air France, HOP ! ou KLM est réservé en GDS, quelle que soit la plaque.



Le montant sera de 11€ par direction toutes cabines, tous types de courriers

Elle sera filée en YQ et sera affichée avec le détail des autres taxes et surcharges.



La surcharge ne s'appliquera pas pour :

* les émission groupes

* les émissions bébés sans siège

Les GDS sont à jour ».