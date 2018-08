Air France, pas d'amende au Gabon

mettrait à mal la défense de la compagnie française et donnerait raison à l’État gabonais

d'une opération de désinformation

une volonté de nuire à la compagnie française pour mettre en avant des intérêts étrangers différents

erronée et sans fondement

Mais sur le terrain, malgré les démentis et les précisions officielles, la bataille continue. Dernier élément en date, un rapport attribué au Bureau d’enquêtes incidents et accidents d’aviation (BEIAA) qui, selon Gabon Media Time, ". Selon les observateurs locaux, il s'agit "" !Des faits qualifiés de totalement fantaisistes selon une source locale qui voit, dans cette affaire "". Rien de bien nouveau dans le monde du transport aérien africain.Air France avait vigoureusement démenti la sanction financière et présenté cette information comme totalement "", tout en reconaissant plusieurs incidents à l'occasion de l'affrètement des vols de la compagnie par Air Belgium.