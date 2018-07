Air France pourrait être condamnée à payer une amende à l’Etat gabonais

Le gouvernement gabonais avait rapidement désigné un officier assermenté pour situer les responsabilités dans le grave incident survenu au moment où l’appareil s’apprêtait à décoller de Libreville.



Dans l'entourage du ministre des transports, cité par le journal gabonais les Echos du Nord, " L’avion a eu une importante fuite au niveau de son système hydraulique, au moment où il s’apprêtait à décoller avec 245 passagers à son bord. Compte tenu de la gravité de l’incident, le vol a été annulé et les passagers, en partance pour Paris, ont été débarqués pour éviter le pire. Le bureau d’enquêtes et des accidents a relevé plusieurs anomalies, entre autres, l’irresponsabilité de la part d’Air France, la tromperie sur les qualités et compétences des membres de la maintenance, l’usurpation de titre d’instructeur- mécano A340 d’Air Belgium, les violations et abus de confiance des consommateurs gabonais utilisant le produit Air France."



Air France, qui reconnait l'incident, dément en revanche formellement avoir fait l'objet d'une amende et précise ne pas être informée d'une procédure disciplinaire à son encontre.



Un autre incident sur l'avion d'Air Belgium avait également eu lieu un peu plus tôt, le 02 juin 2018, toujours à l'aéroport de Libreville.