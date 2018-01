Air France présentera son API NDC le 22 janvier prochain

C'est à Montreuil, le 22 janvier prochain, dès 14h30 qu'Air France entrera dans le dur de NDC. La compagnie organise une journée de présentation aux " agences et réseaux de distribution ayant potentiellement un projet d’implémentation ". A l'occasion de cette journée, le groupe donnera plus de détail sur le projet NDC et détaillera son infrastructure IT dédiée.



C'est également lors de cette réunion que la roadmap sera détaillée avec la date de disponibilité de l'API pour son intégration ainsi que le process d'implémentation. AF/KLM ne délivrera pas avant le début février les éléments liés aux services proposés par la compagnie.



Quoiqu'il en soit, le transporteur se refuse toujours à commenter les rumeurs qui font état d'un report de la date de mise en place des frais liés à l'utilisation d'un GDS pour toute réservation de billets.