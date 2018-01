Air France présentera un nouveau plan stratégique en juin

Lors de la soirée des vœux à la presse, le 10 janvier 2018, Jean-Marc Janaillac, président-directeur général d’Air France-KLM a évoqué les projets du groupe aérien pour cette nouvelle année 2018. L'entreprise planche d'ores et déjà sur l'après Trust Together.



Il explique : " Nous travaillons sur un nouveau plan stratégique pour le groupe à horizon 5 ans" . Ce projet sera présenté en juin prochain. Il précise : " Ce nouveau plan à moyen terme sera coordonné avec les plans stratégiques des deux compagnies et permettra de poursuivre l'ambition de Trust Together en fixant des objectifs précis afin d'améliorer notre compétitivité et notre rentabilité mais également d'amplifier le mouvement vers une croissance rentable".



La direction du groupe n'a dévoilé aucun chiffre financier 2017, si ce n'est la date de la publication des résultats : le 16 février 2018. Toutefois, Franck Terner, patron d'Air France, s'est félicité du dynamisme de sa compagnie loisirs : "Transavia a été profitable en 2017".