Air France propose l'enregistrement des bagages dans Paris

L'enregistrement des bagages se fait à la gare du Nord, à Paris, pour des vols au départ de l’aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle.



Ce service coûte 15 euros pour le premier bagage et 10 euros par bagage supplémentaire, ont précisé les deux sociétés dans un communiqué commun.



Ce dispositif, testé pour trois mois, est valable pour les classes Economy, Premium Economy et Business d’Air France. Il fonctionne pour toutes les destinations à l’exception des Etats-Unis et d’Israël. Les bagages devront être enregistrés au plus tard huit heures avant le vol.



Le comptoir d’enregistrement est ouvert 7 jours sur 7 de 10 heures à 19 heures.