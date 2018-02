Air France regarderait vers XL Airways

Ce n’est pas la première fois que l’on prête à ces géants de l’aérien l’intention de développer le low cost long-courrier via une croissance externe ou une réorganisation interne. C’est cette dernière solution qui a été choisie par les Anglais avec Level ou les Allemands et Germanwings. De fait, la solution trouvée semble satisfaire les deux compagnies… Il reste donc Air France qui tente avec Joon le pari d’une compagnie hybride à bas prix qui se partage entre le moyen et le long-courrier.



Selon le journal du dimanche, ce serait Laurent Magnin, le patron d’XL Airways qui aurait initialement contacté le groupe franco néerlandais il y a quelques années. Toujours selon l’hebdomadaire, Jean-Marc Janaillac serait très à l’écoute de cette solution qui lui éviterait de longues discussions sociales avec ses pilotes.



Cette rumeur ne fait qu’enrichir celle déjà évoquée l’an dernier et qui envisageait un rapprochement entre Corsair, XL et Aigle Azur. On retrouve ici la volonté des observateurs de voir se créer un second pôle aérien français capable de s’attaquer à la concurrence qui s’installe dans l’Hexagone. L'idée a une certaine cohérence. La situation économique de Corsair ne lui permet pas de rejeter cette idée. Idem pour Aigle Azur qui attend impatiemment d’ouvrir la Chine pour augmenter son offre internationale. Quant à XL Airways, attaquée par Norwegian sur les Antilles ou New York, l’avenir est loin d’être rose. Seule La Compagnie, désormais dans le giron de Laurent Magnin, peut constituer une pépite sur sa niche. Son prochain déménagement vers Orly devrait conforter ses bons résultats... et un rapprochement physique vers les deux autres. De là à un mariage de tous les petits poucets voire leur absorption, il y a de la marge. Mais il est vrai que l'ensemble des créneaux de ces compagnies sur les aéroports français et leur positionnement peut attirer les convoitises, y compris du pavillon français.