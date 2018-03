Air France relie Rennes aux Antilles avec TGV AIR

Air France met en place à compter du 6 mars 2018 l'offre TGV Air pour les passagers au départ de Rennes et à destination de Fort-de-France (Martinique), Point-à-Pitre (Guadeloupe), Cayenne (Guyane) et Saint-Denis (La Réunion).



La compagnie s'est associée avec la Société Alpha Taxis pour assurer gratuitement en véhicule Premium les transferts depuis et vers la gare de Massy TGV et l'aéroport d'Orly. Quelle que soit leur cabine de voyage, les clients, voyageant seul ou en famille, seront accueillis par un chauffeur de taxi, muni d'une pancarte portant son nom, à la sortie de la gare de Massy TGV et, à leur retour, à la sortie de la salle de livraison bagages à Orly Ouest.



Au comptoir TGV AIR de la gare de Rennes, le client se présentera jusqu'à 20 min avant le départ du train munis de son billet d'avion et de sa pièce d'identité. L'équipe TGV AIR procédera à son enregistrement sur le vol réservé et remettra son titre de transport ferroviaire ainsi qu'une pochette Air France contenant toutes les informations concernant la suite de son voyage.



Au retour, le client s'enregistrera, ainsi que ses bagages, sur son vol Air France vers Paris-Orly dès 30 h avant le départ, sur la Borne interactive à l'aéroport ou directement au comptoir à l'aéroport et récupérera son billet de train pour Rennes au comptoir TGV AIR de Massy TGV.



Les liaisons ferroviaires et les vols Air France se combinent ainsi pour optimiser les voyages. Ce nouvel accord permet à Air France de développer son offre au départ de Rennes et de proposer un accès plus facile à l'aéroport d'Orly via la gare de Massy TGV.



Des avantages pour les clients Flying Blue

De plus, l'offre TGV AIR/Air France permet aux membre du programme Flying Blue de cumuler des Miles tant sur le parcours Rennes Gare/Massy TGV que sur leur vol Air France.