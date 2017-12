Air France reprend ses vols directs vers Saint-Martin

Du 13 janvier au 26 mars 2018, fin de la saison hiver 2017-18, Air France reliera directement Paris-Charles de Gaulle à Saint-Martin Juliana une fois par semaine en Airbus A340 d'une capacité de 275 sièges (30 sièges en Business, 21 sièges en Premium Economy et 224 sièges en Economy).

Dès le 27 mars et jusqu'au 13 juin 2018, la capacité du vol hebdomadaire sera portée à 208 sièges (40 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium Economy et 147 sièges en cabine Economy). Du 14 juin au 27 octobre 2018, Air France proposera deux vols hebdomadaires avec la même capacité de 208 sièges.



Air France continuera également sa desserte quotidienne de Saint-Martin Grand Case (SFG) depuis Paris-Orly (ORY), via Pointe-à-Pitre (PTP), en partenariat avec Air Antilles, qui opère les vols entre Pointe-à-Pitre et Grand Case.

En complément, KLM desservira également Saint-Martin Juliana deux fois par semaine de/vers Amsterdam-Schiphol en Airbus A330 d'une capacité de 268 sièges (18 sièges en cabine Business et 250 en cabine Economy).

Enfin, Saint-Barthélemy (SBH) sera desservie en partenariat avec la compagnie Winair en correspondance de tous les vols Air France et KLM de/vers Saint-Martin Juliana et quotidiennement via Pointe-à-Pitre en partenariat avec la compagnie Air Antilles.