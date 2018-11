Air France s’attaque aux subventions sur l’aéroport de Montpellier

"lésée"

"a reçu une subvention de 29,80€ par passager en 2013 et 19€ en 2014"

"moins de 10% du trafic de l'aéroport"

Air France a saisi le tribunal administratif de Montpellier pour faire annuler les subventions accordées par la Métropole de Montpellier à l'Association pour la promotion des flux touristiques (APFTE) en novembre 2016. La métropole avait versé 747 500€ à l'organisation afin qu'elle soutienne le développement de certaines lignes au départ de l'aéroport par le bais de contrats de marketing.Selon le Midi Libre , Air France a indiqué à la justice qu'elle s'estimepar ce dispositif qui finance ses concurrentes, et plus particulièrement Ryanair. Elle rappelle que la low-cost irlandaise, alors qu'elle représenteLa compagnie française n'est pas la seule à s'interroger sur ce dispositif. Bruxelles a ouvert une enquête approfondie sur les contrats de services de marketing noués entre l'APFTE et la compagnie à bas coût en juillet dernier.Toutefois, pour l'avocat de l'association montpelliéraine, Jean-Marc Maillot, Air France ne devrait pas obtenir gain de cause. Il met en avant que le recours de l'entreprise française a dépassé le délai des deux mois maximum après le vote. Il rappelle également que KLM Cityhopper, filiale d'Air France-KLM, a aussi bénéficié de ce financement.Son avis semble partagé par le rapporteur public. Il a demandé au juge administratif de rejeter la requête d'Air France car le transporteur pouvait aussi bénéficier de subventions liées aux marchés publics. La délibération devrait être rendue début décembre.