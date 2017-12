Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France se renforce au départ du Sud de la France

L'été prochain, Air France ouvrira 6 liaisons directes au départ de Nice, Marseille et Toulouse. Ce sont des liaisons estivales mais certaines pourraient être utiles aux voyageurs d'affaires.



L'été prochain, Air France lancera 6 liaisons saisonnières entre les régions françaises et la Grèce, Israël et le Liban : Marseille - Athènes, Marseille – Beyrouth, Nice – Athènes, Nice Beyrouth, Nice – Tel Aviv et Toulouse – Athènes. Les vols seront effectués en Airbus A320 d'une capacité de 170 sièges et A321 d'une capacité de 212 sièges.



Au départ de Marseille, Air France proposera à ses clients de rejoindre Athènes (Grèce) et Beyrouth (Liban) respectivement du 14 avril au 30 septembre 2018 jusqu’à 3 vols par semaine et du 23 juillet au 31 août 2018 avec 3 vols par semaine.



Au départ de Nice, les clients de la compagnie pourront s’envoler vers Athènes (Grèce), Beyrouth (Liban) et Tel Aviv (Israël) respectivement du 24 juillet au 1er septembre 2018 avec 3 vols par semaine, du 23 juillet au 31 août 2018 avec 2 vols par semaine et du 21 mars au 21 octobre 2018 jusqu’à 2 fois par semaine.



Au départ de Toulouse, Air France effectuera une liaison directe vers Athènes (Grèce) du 21 avril au 30 septembre 2018 jusqu’à 4 fois par semaine.



Horaires des vols effectués (en heure locale) :



Marseille - Athènes



AF1782 : départ de Marseille à 16h30, arrivée à Athènes à 20H00 les samedis du 14/04 au 30/09

AF1782 : départ de Marseille à 12h20, arrivée à Athènes à 15H55 les mardis et jeudis du 24/07 au 30/08



AF1783 : départ d’Athènes à 07h05, arrivée à Marseille à 8h55 les dimanches du 14/04 au 30/09

AF1783 : départ d’Athènes à 16h50, arrivée à Marseille à 18h45 mardis et jeudis du 24/07 au 30/08



Marseille – Beyrouth



AF1826 : départ de Marseille à 12h15, arrivée à Beyrouth à 17h05



AF1827 : départ de Beyrouth à 18h05, arrivée à Marseille à 21h30

Vols effectués les lundis, mercredi et vendredi du 23/07 au 31/08



Nice – Athènes



AF1708 : départ de Nice à 17h05, arrivée à Athènes à 20h30 les samedis du 28/07 au 01/09

AF1708 : départ de Nice à 12h25, arrivée à Athènes à 15h50 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08

AF1708 : départ de Nice à 11h25, arrivée à Athènes à 14h50 les mardis et jeudis du 7/08 au 23/08



AF1709 : départ d’Athènes à 21h25, arrivée à Nice à 23h10 les samedis 28/07 au 01/09

AF1709 : départ d’Athènes à 16h40, arrivée à Nice à 18h25 les mardis et jeudis du 24/07 au 02/08 et du 28/08 au 30/08

AF1709 : départ d’Athènes à 15h40, arrivée à Nice à 17h25 les mardis et jeudis du 07/08 au 23/08



Nice – Beyrouth



AF1796 : départ de Nice à 08h45, arrivée à Beyrouth à 13h35

AF1797 : départ de Beyrouth à 14h35, arrivée à Nice à 18h00

Vols effectués les lundis et vendredi du 23/07 au 31/08



Nice – Tel Aviv



AF1794 : départ de Nice à 22h15, arrivée à Tel Aviv à 03h05 le lendemain, les samedis du 31/03 au 21/10

AF1794 : départ de Nice à 08h00, arrivée à Tel Aviv à 12h50 les mercredis du 25/07 au 29/08



AF1795 : départ de Tel Aviv à 08h00, arrivée à Nice à 11h20 les dimanches du 31/03 au 21/10

AF1795 : départ de Tel Aviv à 14h00, arrivée à Nice à 17:20 les mercredis du 25/07 au 29/08



Toulouse – Athènes



AF1864 : départ de Toulouse à 17h45, arrivée à Athènes à 21h50 les samedis du 21/04 au 30/09

AF1864 : départ de Toulouse à 08h55, arrivée à Athènes à 13h00 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09



AF1865 : départ d’Athènes à 10h15, arrivée à Toulouse à 12h30 les dimanches du 21/04 au 30/09

AF1865 : départ d’Athènes à 13h50, arrivée à Toulouse à 16h05 les lundis, mercredis et vendredis du 23/07 au 31/09