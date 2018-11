Air France va se poser à Belgrade en mars 2019

Air France va mettre le cap sur la Serbie lors du programme d'été 2019. Elle assurera une liaison quotidienne entre Roissy et Belgrade en A319 ou A320 à partir du 31 mars. L'avion décollera de Roissy à 12h20 tous les jours pour se poser sur l'aéroport serbe à 14h35.



Le vol retour quittera Belgrade à 15h25 pour un atterrissage à Paris CDG à 17h55.



Par ailleurs, avec son partenaire Air Serbia, les clients de la compagnie française bénéficieront au total de 21 fréquences par semaine entre Paris et Belgrade (7 liaisons effectuées par Air France et 14 vols assurés en partage de codes par Air Serbia).