Air France va tripler le salaire du nouveau patron

Pour attirer des candidats crédibles et surtout capables de diriger l'entreprise, Air France-KLM va devoir s'aligner sur les tarifs pratiqués par les autres grandes compagnies internationales.



Air France va devoir casser sa tirelire pour attirer le candidat disposant du meilleur profil. La compagnie recherche une personne d'expérience, connaissant bien le secteur aérien et qui devra gérer une situation sociale tendue. Mais,pour le moment, personne ne se bouscule au portillon et les rares volontaires n'ont pas les compétences requises.



Si tout le monde s'accorde sur l'idée d'un patron qui pourrait avoir un profil international, la seule réputation de la compagnie ne réussira pas à convaincre cet oiseau rare de signer. Il faut donc "booster" la rémunération du dirigeant. Elle pourrait passer de 700.000 euros, primes incluses, à plus de 2,5 millions d’euros. Une décision sensible compte tenu du climat social dans l’entreprise, mais incontournable pour attirer un bon profil. À Bercy, on rappelle que le conseil d’administration de la compagnie aérienne est souverain pour avancer dans cette direction : l’État n’est qu’un actionnaire minoritaire avec 14% du capital.