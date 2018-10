Air India a choisi Travelport

Travelport a remporté l'appel d’offres lancé par Air India pour la distribution exclusive de son contenu de vol sur le marché intérieur.



Le contrat entrera en vigueur à partir de novembre 2018 et sera pleinement mis en œuvre d’ici à fin 2019. Cet accord confirme le déploiement continu par le transporteur indien de Travelport Rich Content et Branding. Cette solution affiche le contenu graphique des compagnies aériennes, leurs familles de tarifs et une gamme complète de produits auxiliaires. Cela signifie que Travelport fournira le même contenu que les canaux de vente directe d’Air India.