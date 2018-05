Air India pourrait payer 8,8 millions de dollars à cause d'un vol retardé

Le vol Delhi – Chicago d'Air India du 9 mai 2018 a été dérouté vers Milwaukee en raison du mauvais temps. Mais une fois, la météo devenue plus clémente, l'avion n'a pas pu reprendre la direction de l'Illinois - situé à 19 minutes de vol – car l'équipage avait dépassé le temps de travail autorisé par la DGAC indienne.



La compagnie a alors dû faire venir un second équipage depuis Chicago par la route, soit un trajet de deux heures – pour qu'il prenne en charge les 323 passagers de l'appareil.



La facture de cet incident risque d'être salée pour la compagnie car les voyageurs n'ont pas été débarqués en attendant l'arrivée des nouveaux pilotes. Ils ont ainsi passé plus de 6 heures dans l'avion. Or la loi américaine pénalise les compagnies dont les clients internationaux attentent le décollage dans l'avion plus de 4 heures.



Une source a indiqué à la presse indienne "l'amende potentielle pour la compagnie dans un tel cas est de 27 500 dollars par personne à bord, et avec 323 passagers, la pénalité pourrait atteindre jusqu'à 8,8 millions de dollars".