Air India reliera Delhi à Tel Aviv en mars

Air India va lancer des vols directs entre Delhi et Tel Aviv, à partir de mars prochain. Elle assurera 3 fréquences par semaine (dimanche, mardi et jeudi), avec un temps de vol de seulement cinq heures, grâce à un permis exceptionnel de survol de l’Arabie Saoudite. La compagnie souligne "une autorisation et un gain de temps qui devraient permettre à la compagnie de proposer des prix plus attractifs et d’augmenter le nombre de passagers vers l’Inde" . Les billets seront prochainement en vente sur le site internet de la compagnie.