Air India se félicite des résultats de 2017 à Paris

la montée en gamme et le développement de l’offre mise en place justifie les bons résultats

Air India a su se développer pour disposer aujourd’hui du maillage le plus dense en Europe et a en parallèle considérablement amélioré son produit. Sa flotte est en effet passée d’une quarantaine d’appareils à plus de 120 aujourd’hui, grâce à l’achat d’Airbus et de Boeing et l’intégration du 787 Dreamliner

Pour Air India, qui doit prochainement être privatisée, ces résultats n’avaient pas été atteints depuis 2014. Elle considère que "".Implantée en France depuis plus d’une décennie, Air India a opéré 730 vols sur la liaison Paris-Delhi entre avril 2017 et mars 2018. Il est vrai que le marché français a toujours été au cœur de la stratégie de développement de la compagnie qui propose un vol par jour (à 21h30) au départ de CDG (Terminal 2) à destination de Delhi (vol d’une durée de 08h05 vers Delhi).Selon Jean-Charles Hermet, Directeur des ventes France chez Air India: "