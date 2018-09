Air Italy ouvre la ligne Milan-Bangkok

Le nouveau service entre Milan-Malpensa et Bangkok vient de démarrer et sera proposé quatre fois par semaine, tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.



À compter du 28 octobre, la fréquence des vols sera augmentée jusqu'à cinq fois par semaine avec un nouveau vol le samedi.



Tous les vols seront assurés par des Airbus A330-200 de 24 places en classe affaires et 224 en classe économique.



L'inauguration de Bangkok fait suite au lancement, en juin, d'un nouveau service quotidien vers New York JFK et d'un service quatre fois par semaine vers Miami.