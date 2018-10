Air Italy repousse le lancement de sa nouvelle ligne vers l'Inde

La compagnie aérienne devait lancer un service à destination de New Delhi dans le courant du mois au départ de sa base de Milan, mais elle a maintenant reporté l'inauguration au 6 décembre. Elle a également réduit la fréquence sur la nouvelle ligne de six à trois vols hebdomadaires au départ de l'aéroport de Milan Malpensa. Les vols partiront les lundi, jeudi et samedi.



Le lancement d'un nouveau service à destination de Mumbai, prévu pour le 30 octobre, a également été reporté au 13 décembre et les fréquences ramenées de cinq à trois par semaine. Les départs ont lieu les jeudi, vendredi et samedi.



Entre-temps, la ligne Milan Malpensa-Bangkok établie en septembre avec quatre vols passera à cinq vols hebdomadaires, à compter du 28 octobre.



La compagnie aérienne exploite des A330-200 sur ses vols long-courriers configurés avec 24 sièges en classe affaires et 228 en classe économique.