Air Italy sera touchée par une grève ce vendredi

Les voyageurs d'affaires pourraient rencontrer des difficultés sur le réseau Air Italy, le 9 novembre. Les PNC de la compagnie italienne sont une nouvelle fois appelés à stopper le travail entre 10h00 et 14h00. Des retards et annulations sont à prévoir pendant cette action.L'ex Meridiana a été perturbée par plusieurs mouvements sociaux ces dernières semaines . Les hôtesses et stewards protestent contre les mesures prises dans le cadre de la restructuration de la compagnie dont la mutation de plusieurs employés des bureaux historiques sardes, situés à Olbia, au nouveau centre de Milan Malpensa.