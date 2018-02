Air Malta : une croissance à deux chiffres sur les trois derniers mois

Air Malta a transporté plus de 328 000 passagers entre novembre 2017 et janvier 2018, soit une croissance de 21% par rapport à l’an dernier à la même période. Durant ces trois mois, la compagnie aérienne a assuré 1 050 vols, soit 21% de plus que l’année précédente.



Depuis novembre 2017, le transporteur affiche une progression mensuelle du nombre de ses voyageurs : +18% en novembre et +24% en décembre. De plus, il table sur une hausse de 22% pour janvier avec plus de 97 400 passagers gérés.



"Ces résultats indiquent une phase de croissance saine. Le trafic vers l’Italie se porte bien et enregistre une croissance supérieure à la moyenne sur les vols à destination de Rome, Milan et Catane. D’autres liaisons affichent également une croissance significative, notamment Munich, Amsterdam et Vienne, dont la capacité a été doublée, passant de trois fréquences hebdomadaires à un vol quotidien. Septembre 2017 aura marqué un tournant dans notre stratégie avec l’introduction de l’offre Go Light, incluant uniquement un bagage à main, qui nous permet de mieux nous positionner sur le marché" , s'est réjouit Paul Sies, Directeur Commercial d’Air Malta.