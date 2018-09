Air New Zealand augmente ses tarifs

A partir de ce vendredi, les classes de réservation plus élevées, telles que les tarifs flexibles ou l'achat au dernier moment, augmenteront de 5% sur les liaisons principales entre Auckland et Wellington, Christchurch à Wellington et Christchurch à Dunedin. Les tarifs entre Christchurch et Invercargill et entre Blenheim et Wellington sont en hausse de 4% et ceux entre Auckland et Palmerston North augmentent de 8%. Enfin, tous les vols à destination de l'Australie augmenteront de 10 dollars, peu importe la classe tarifaire.



Il s'agit de la dernière d'une série d'augmentations de prix cette année pour la compagnie aérienne. Une porte-parole d'Air New Zealand a déclaré que ces augmentations étaient dues à l'augmentation des coûts d'exploitation, y compris les prix mondiaux du carburant aviation. La compagnie aérienne a réalisé son deuxième plus gros bénéfice de l'année jusqu'en juin, soit 540 millions de dollars, en grande partie grâce à des recettes d'exploitation record de 5,5 milliards de dollars, en hausse de 7,4%. Au cours du dernier exercice, Air New Zealand a augmenté de 50 % le nombre de sièges et le prix des bagages sur ses vols intérieurs et a augmenté de 5 % les tarifs de base intérieurs et internationaux.