Air New Zealand se pose en Antarctique pour donner ses consignes (+vidéo)

La nouvelle vidéo de sécurité d'Air New Zealand est extrêmement éducative. En plus de donner les consignes à suivre à bord de ses avions, elle fait découvrir une destination où elle ne se pose pourtant pas : l’Antarctique. Avec l'aide de l'acteur américain Adrian Grenier, Ambassadeur de bonne volonté pour l'environnement à l'ONU, la compagnie met en avant la beauté et l'importance environnementale de ce continent ainsi que le travail des scientifiques néozélandais qui y sont présents.