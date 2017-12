Air Saint-Pierre et ASL Airlines France ensemble sur Saint-Pierre-et-Miquelon

"Cette ligne était attendue et c'est avec une immense satisfaction que nous voyons aujourd'hui la concrétisation de ce projet en proposant dès l'été prochain une liaison aérienne directe de et vers la Métropole qui contribuera au développement économique et touristique de l'archipel. En signant un accord de partenariat avec ASL Airlines France nous sommes assurés d'offrir à nos clients une desserte de qualité"

L’État a décidé de soutenir des liaisons directes entre Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Hexagone avec une nouvelle délégation de service public accordée à Air Saint-Pierre. . Pour assurer la liaison, la compagnie régionale s'est associée avec sa consœur ASL Airlines France qui assurera pour son compte les vols reliant l'archipel à la métropole., a expliqué Benoît Olano, président d'Air Saint-Pierre.La compagnie assurera le vol hebdomadaire du 2 juillet au 21 août 2018. L'avion décollera de Roissy à 18h00 le lundi et se posera à Saint-Pierre à 20h30 (heure locale). Le vol retour quittera l'île à 12h30 le mardi pour un atterrissage à CDG à 22h05.Le tarif est proposé à 1.025€ aller/retour, toutes taxes et redevances aéronautiques comprises (soit 990€ hors taxes et redevances aéronautiques), incluant un bagage de 23 kg en soute et un bagage de 5kg en cabine, ainsi qu'un service de restauration et de boissons à bord. Les réservations seront ouvertes à partir du 2 janvier 2018