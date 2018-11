Air Sénégal lancera son vol Paris – Dakar en février

Air Sénégal qui a pris son envol le 30 avril dernier, lancera sa liaison Paris – Dakar comme prévu début février 2019. Elle proposera un vol quotidien entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle Terminal 2E et le hub régional AIBD de Dakar (Aéroport International Blaise Diagne).Air Sénégal sera la première compagnie africaine à exploiter un Airbus A330-900 NEO. L’appareil, d’une capacité de 290 passagers, sera configuré en 3 classes (32 sièges en Classe Affaires, 21 places en Premium Économie et 237 sièges en Classe Économie). Il entrera en service le 1er février 2019 à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle ligne quotidienne Dakar-Paris. L'avion sera aussi équipé du wifi, de larges écrans et de divertissements à bord variés.