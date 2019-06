Air Transat bientôt rachetée par un promoteur immobilier ?

Le groupe Mach souhaite en effet acheter Transat AT, société mère d'Air Transat, pour 350 millions d'euros. Une offre à 14$ l'action, soit une reprise des dettes estimée à 796 millions d'euros, expliquent nos confrères de l'Echo Touristique. Il y a quelques semaines, la compagnie avait pourtant annoncé avoir conclu une entente avec Air Canada et avait convenu une période de négociation exclusive de 30 jours.Cependant, le groupe avait annoncé son intention de retirer Transat de la Bourse de Toronto et d’en fermer le capital afin de, "Bâtir un chef de file mondial intégré de tourisme international » sous l’enseigne de Transat en accélérant le développement hôtelier du voyagiste à l’étranger, en partenariat avec le groupe immobilier espagnol TM Grupo Inmobilario.