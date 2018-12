Air Transat cible la clientèle d'affaires

Air Transat offrira un choix de 40 vols directs et près de 60 services de correspondance par semaine entre le Royaume-Uni et le Canada l'été prochain. Les nouveaux tarifs pour voyageurs d'affaires seront également disponibles sur les vols de correspondance d'Air Transat au Canada.

Les nouveaux tarifs seront disponibles sur le service quotidien de la compagnie aérienne de Gatwick à Toronto et sur les services directs et de correspondance de Gatwick, Manchester et Glasgow à Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, Edmonton et Québec.



" L'intérêt des TMC a été fort, et nous sommes confiants de conclure d'autres partenariats dans les semaines à venir ", a précisé un responsable d'Air Transat.



Air Transat offre la classe club sur les vols internationaux avec des tarifs d'hiver sur la ligne Gatwick-Toronto à partir de 1068 euros l'aller-retour et 366 euros en classe économique.