AirAsia mise sur les technologies du voyage pour se développer

Google Cloud permettra à AirAsia d'exploiter pleinement la montagne de données qu'elle possède déjà, ce qui lui ouvrira de nouvelles opportunités pour développer de nouvelles activités.



" Nous disposons d'une énorme quantité de données que nous avons recueillies au cours des 17 dernières années. Nous avons tout gardé, même nos propres magazines ",explique le directeur général du groupe AirAsia.



AirAsia développe deux grandes plateformes - airasia.com, sa plateforme de voyage numérique à guichet unique pour répondre aux besoins de voyage des clients en matière de vols, d'hébergement, de circuits, de transport terrestre et de divertissement ; et BigLife qui, selon elle, sera " comme Kayak, Tripadvisor, Groupon et eBay regroupés en un ".



" BigLife intégrera tous les investissements de notre branche numérique Redbeat Ventures, tels que notre application financière BigPay, notre plate-forme de connectivité en vol Rokki, le marché en ligne Ourshop et les services logistiques RedBox et RedCargo ."



Ces deux plates-formes permettront d'augmenter le volume d'affaires d'AirAsia grâce à l'utilisation des données.