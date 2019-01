AirAsia présente Ava, son nouveau chatbot

Le chatbot AVA, alimenté par l'intelligence artificielle, est capable de répondre instantanément aux questions des clients sur la nouvelle fonction de chat en direct de l'application et sur le nouveau site Web remanié en huit langues - anglais, bahasa Malaisie, thaï, bahasa Indonésie, vietnamien, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.



La page d'accueil remaniée comporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un avis de vol à venir, un raccourci des recherches récentes, des liens vers les meilleurs hôtels, des voyages, des boutiques hors taxes et des offres d'activités, des destinations recommandées et un lien vers BigPay, l'application financière d'AirAsia.



Une autre nouveauté est l'intégration de FACES (Fast Airport Clearance Experience System) sur l'application mobile pour que les clients puissent passer les contrôles de sécurité et monter à bord de leur avion plus rapidement. Le système a d'abord été lancé à l'aéroport international de Senai, la plaque tournante sud de la compagnie aérienne low cost en Malaisie, le 6 février 2018. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur Mon compte et Mes VISAGES pour prendre une vidéo de cinq secondes de votre visage qui servira ensuite aux appareils équipés de la technologie de reconnaissance faciale..