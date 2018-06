AirPlus International a un nouveau patron

Andreas Hagenbring (39 ans) rejoindra le conseil d'administration d'AirPlus International à compter du 1er juillet 2018. Il remplacera Roland Kern qui quittera l'entreprise le 30 juin prochain.



En tant que Directeur Général d'AirPlus International, Andreas Hagenbring sera en charge de la Finance, des Services Globaux, des Risques et de la Réglementation. Il prendra place au sein du comité de direction aux côtés de Spencer Hanlon et du président Patrick W. Diemer.



Andreas Hagenbring a rejoint Lufthansa en 2008 et a occupé le poste de Directeur des Relations Investisseurs du groupe Lufthansa en 2012. Auparavant, il a travaillé pour diverses sociétés du secteur financier et a apporté son expertise avec succès au groupe Lufthansa.



Roland Kern poursuivra sa carrière chez Lufthansa Group. Il a été nommé membre du comité de direction de Delvag Versicherungs-AG et occupera le poste de vice-président exécutif de Delvag Versicherungs-AG à partir du 1er juillet 2018. Par la suite, il prendra le poste de Directeur Général d'Albatros Versicherungsdienste GmbH à compter du 1er juillet 2019.