AirPlus, un nouveau Directeur Europe

Dans le monde des cartes logées, AirPlus ne manque pas de projets même si Julie Troussicot, la patronne française de l'entreprise, refuse pour l’heure de lever le voile sur les annonces à venir. " Aujourd’hui, nous assurons la gestion complète des cartes logées, de l’émission du compte au reporting clients en passant par le contrôle financier, mais nous irons sans doute plus loin au second semestre 2018 ".



En attendant les annonces officielles, Jon Fox succède à Christian Gall sur le poste Europe, et a pris ses fonctions le 9 Janvier dernier. Il a débuté dans le secteur des services financiers en 2006 et possède une connaissance approfondie du secteur des paiements avec des expériences réussies dans le domaine de l'émission de cartes, de l'acquisition client, des paiements alternatifs et du e-commerce.



Au cours de sa carrière chez AirPlus, il a dirigé l'équipe commerciale du Royaume-Uni, assurant ainsi une croissance forte et constante dans un marché hautement concurrentiel. 2017 il a assuré pendant six mois l’intérim du poste de Directeur Marketing monde.