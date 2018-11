Airbnb arrête les locations dans les colonies israéliennes de Cisjordanie

Airbnb a fait part de son intention de " retirer de nos listes les logements dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée qui sont au cœur de la dispute entre Israéliens et Palestiniens ". Quelque 200 logements sont répertoriés dans les colonies israéliennes, d'après le site internet, qui ne précise pas quand cette mesure entrera en vigueur.



Le ministre du Tourisme israélien a qualifié cette décision de " honteuse et malheureuse ". D'après lui, l'Etat hébreu a ainsi " commencé à préparer des mesures immédiates pour limiter les activités d'Airbnb ". Le ministre de la Sécurité intérieure a également appelé " ceux qui sont affectés " à porter plainte contre Airbnb.



Les colonies construites depuis plus de 50 ans en Cisjordanie par Israël sont considérées comme illégales par la communauté internationale qui les voit comme l'un des principaux obstacles à la paix. L'ONG Human Rights Watch s'est réjoui de cette annonce d'Airbnb et appelle désormais la plateforme Booking.com à suivre l'exemple en cessant de proposer des locations dans les colonies israéliennes.