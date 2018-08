Airbnb en forte progression à Paris

Paris comptait 130 136 logements Airbnb disponibles sur le site internet en 2017, dont 79 846 ont enregistré des réservations réelles. Il y a eu 6,5 millions de nuitées en 2017, soit une croissance de 28,5% par rapport à 2016.



La durée moyenne du séjour Airbnb à Paris est de 4,42 nuits. Près de 4,2 millions de visiteurs à Paris sont restés dans un Airbnb en 2017.



Selon cette étude réalisée par le spécialiste de l'immobilier d'entreprise Colliers International, Paris comptait 62 515 hôtes avec des réservations réelles en 2017. Près de 9 000 (14,3%) de ces hébergeurs proposaient plus d'un logement sur Airbnb et représentaient 35% de l'offre d'Airbnb à Paris.



Avec 85% des parts de marché de l'hébergement, les hôtels parisiens dominent encore nettement : les nuitées ont augmenté de 15% entre 2016 et 2017, montrant ainsi la résistance des hôteliers parisiens face à Airbnb.