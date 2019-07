Airbnb for Work : de nouvelles fonctionnalités pour les voyageurs d'affaires

Sur le web, comme sur mobile il sera désormais possible de sélectionner le filtre "voyage d'affaires" afin d'informer directement la plateforme du type d'hébergement que le client recherche.



Ainsi, Airbnb est capable de filtrer des résultats d'hébergements qui correspondent aux besoins du voyageur. " Ils verront et pourront réserver des hébergements adaptés et accueillants, y compris des maisons entières, des logements Airbnb Plus dont la qualité et le design sont vérifiés, et des chambres en boutique hotels. Cette nouvelle fonctionnalité de recherche inclut également les hébergements qui ont été bien notés par les autres voyageurs d’affaires et où les hôtes ont indiqué qu’il existe des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone" , déclare la société à travers un communiqué.



Ces nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles à travers le monde entier et viennent compléter l'offre Airbnb for Work.