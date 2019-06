Airbnb se lance dans le logement de luxe

Airbnb indique lancer cette nouvelle gamme pour mieux répondre à la demande de sa clientèle. En 2018, une hausse de 60% des réservations de logements valant au moins 1000 $ par nuit a été observée. Brian Chesky, PDG et cofondateur d’Airbnb indique de son côté que la nouvelle gamme s’adapte aux exigences des voyageurs : "Les voyageurs de luxe d’aujourd’hui recherchent plus que des logements haut de gamme, ils souhaitent vivre une vraie transformation et des expériences qui leur permettent de se sentir plus connectés les uns aux autres et à leur destination".