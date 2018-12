Airbnb veut construire et louer ses propres logements

La plateforme de location entre particuliers, qui regroupe aujourd’hui plus de 5 millions de logements et pèse 38 milliards de dollars, cherche à se diversifier. L'objectif poursuivi avec ce projet Backyard est clairement de concevoir des maisons totalement pensées pour être partagées tout au long de l'année, en offrant les services nécessaires à ce type de service.



Airbnb explore de nombreuses pistes dans le type de logement qu'il souhaite construire. Le groupe pense à des bâtiments préfabriqués, pour la rapidité à laquelle ils peuvent être installés, mais également à des maisons individuelles. Le tout en utilisant des matériaux écologiques afin de respecter l'environnement. Les premiers habitats prototypes conçus pour Airbnb pourraient voir le jour dès l'automne 2019, puis proposés dans plusieurs pays si les essais sont concluants. .



Ce projet pourrait également connaître des développements en France, sachant que l’Hexagone est le deuxième marché d’Airbnb juste derrière les États-Unis. A ce jour, la plateforme de location entre particuliers revendique ainsi pas moins de 500 000 annonces en ligne en France et 13 millions d’utilisateurs. Une part qui représente près de 20% de la population française (67 millions d’habitants).