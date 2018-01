Airbus : livraisons record et A380 en péril

Airbus a livré 718 appareils à 85 clients en 2017. Cela représente une hausse de 4% par rapport au précédent record enregistré en 2018 (688 avions). L'avionneur européen a livré 558 modèles de la famille des A320 dont 181 étaient de version Neo (+166% vs 2016). Il a également remis 67 A330, 78 A350 (+60% vs 2016) et 15 A380.



Par ailleurs, le constructeur a enregistré 1109 commandes nettes de 44 clients au cours de l'année passée. Ainsi à fin 2017, son carnet de commande comptait 7265 avions pour une valeur au prix catalogue de 1,059 billion de dollars.



L'avenir de l'A380 en question

Si ces chiffres sont réjouissants, l'entreprise rencontre toujours la même difficulté. Son A380 peine à séduire les compagnies aériennes. Son directeur commercial, John Leahy, a ainsi évoqué pour la première fois la possibilité de mettre un terme à la production du superjumbo. Il a expliqué : "Très honnêtement, si nous n'arrivons pas à un accord avec Emirates, il n'y aura pas d'autre choix que d'arrêter le programme" .



Il a ajouté : "Nous sommes toujours en discussion avec Emirates mais honnêtement ils sont probablement les seuls à être en mesure pour le moment sur le marché de prendre un minimum de six (avions) par an sur une période de huit à dix ans" . Il s'est toutefois dit "confiant" qu'un accord soit trouvé avec le transporteur du Golfe.



Pour le moment, le groupe privilégie une baisse de cadence de production à l'arrêt de la chaîne. Mais le numéro 2 d'Airbus Fabrice Brégier a reconnu également : " S'il n'y a pas de commandes, à un moment donné, on ne produira plus les avions",