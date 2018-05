Airbus dévoile son nouveau concept de cabine VIP

Airbus a dévoilé les nouveaux aménagements conçus pour les versions VIP des A330neo et A350. Baptisée Harmony, la cabine est pensée pour offrir confort, espace et convivialité aux passagers. En montant dans l'appareil, les voyageurs d'affaires qui ont la chance de voler dans des jets privés de ce gabarit, découvriront un globe terrestre holographique indiquant la position de l'avion.



Les Airbus long-courriers disposeront d'une chambre principale avec bureau et salle de bain. Airbus Corporate Jets a également imaginé un lounge spacieux équipé de plusieurs tables rondes où les passagers peuvent se réunir pour discuter et travailler. Derrière ce salon, les personnes à bord trouveront aussi une table de conférence



Les A330 et A350 disposeront également de 4 suites pour les invités ayant chacune une salle de douche.



Benoit Defforge, président d'Airbus Corporate Jets, souligne que "les vols long-courriers offrent du temps pour un travail productif, des échanges ainsi que du repos. Le concept de cabine Harmony a été conçu pour permettre tout cela, tout en apportant le monde en un seul vol".