Airbus et SNCF signent en faveur du train du futur

Réunis au Salon du Bourget mercredi 19 juin SNCF et Airbus ont annoncé une alliance qui repose d’une part sur l’expertise et le savoir-faire d’Airbus en matière de systèmes de localisation par satellites utilisées aujourd’hui par l’aviation civile, qui trouveraient ainsi de nouveaux cas d’usages dans les transports terrestres et notamment ferroviaires. D’autre part, SNCF, avec son accélérateur d’innovation TECH4RAIL, continue d’introduire des technologies ayant fait leur preuves dans d’autres domaines industriels, grâce à une approche de fertilisation croisée entre secteurs.



L'objectif est de répondre aux nouveaux usages et besoins du ferroviaire, notamment en développant de nouveaux systèmes de localisation. « Nous sommes ravis d’accueillir la SNCF au Salon du Bourget pour signer cet accord de partenariat de R&D. Il s’inscrit totalement dans notre volonté de mettre les technologies de l’espace, comme la localisation, au service des besoins opérationnels d’entreprise comme la SNCF et dans le quotidien des citoyens » , a déclaré Marc Nasr, Directeur de Space Systems au sein d’Airbus.