Airbus fait le choix d'HRS pour son programme hôtelier

Objectif avoué d'Airbus qui vient de choisir HRS pour son programme hôtelier : optimiser son offre d'hébergement et en faciliter la gestion. L’avionneur met en place les solutions de réservation, sourcing et paiement virtuel de HRS , en se focalisant sur les besoins des voyageurs.



HRS va gérer les négociations globales d'Airbus et assurer la bonne intégration du contenu dans les outils de réservation existants et les applis mobiles utilisés. Au-delà du sourcing hôtel et de la réservation, les deux sociétés vont travailler ensemble sur la mise en place du paiement virtuel.