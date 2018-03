Airbus liquide les outils de Microsoft au bénéfice de ceux de Google

En faisant le choix de G suite, les outils de Google, Airbus veut s’engager sur ce qu’il considère comme « des outils orientés vers l’avenir et ouverts sur les technologies à venir ». Ce sont près de 130 000 salariés qui vont ainsi migrer vers des outils en ligne. Pour The Register qui donne l’information « le choix d’Airbus répond aussi à des besoins d’économies ».



Côté Sécurité, Airbus affirme avoir sécurisé l’ensemble des processus de gestion des données et affirme « qu’aucune porte n’a été laissée ouverte ». Les experts eux s’interrogent sur les obligations faites aux entreprises américaines de fournir, sur demande des services de sécurité, les datas sensibles qui pourraient porter atteinte aux intérêts du pays. Une règle qui ne saurait s’appliquer à Airbus dont les données seraient stockées en Europe.