Airbus prévoit de livrer 800 avions en 2018

Airbus a enregistré 206 commandes nettes d’avions commerciaux au premier semestre 2018. Une performance assez similaire à celle de l'année dernière à la même période (203 avions ). Les commandes brutes atteignent 261 appareils, dont 50 A350 XWB et 14 A330.



Le carnet de commandes comptait ainsi 7 168 avions commerciaux au 30 juin 2018. De plus au cours du Salon aéronautique de Farnborough, l'avionneur a annoncé des commandes et engagements d’achat pour un total de 431 appareils, qui ne sont pas encore comptabilisés dans le carnet de commandes.



En parallèle, le groupe a livré au total 303 avions commerciaux, soit 3 de moins qu'au 1er semestre 2017. Il a remis à ses clients 239 exemplaires de la famille A320, 18 A330, 40 A350 XWB et six A380.



Le chiffre d’affaires consolidé est stable à 25 milliards d’euros, représentant le mix de livraisons d’avions commerciaux, les changements de périmètre et la baisse du dollar US. L’EBIT ajusté consolidé s’est élevé à 1 162 millions d’euros (553 millions d’euros au 1er semestre 2017). L'activité d'avion commercial d’Airbus affiche pour sa part un EBIT ajusté de 867 millions d’euros (S1 2017 : 257 millions d’euros). Il reflète principalement la nette amélioration du programme A350, ainsi que la transition et l’accélération des cadences de l’A320neo.



"Les chiffres du premier semestre reflètent l’accélération en fin d’année des livraisons en raison du manque de disponibilité des moteurs de l’A320neo, tandis que le programme A350 enregistre une nette amélioration" , a expliqué Tom Enders, Président exécutif d’Airbus. Puis il a ajouté "Les livraisons d’A320neo sont reparties à la hausse au cours du deuxième trimestre, mais atteindre notre objectif annuel reste un défi" .



Perspectives 2018

Airbus prévoit de livrer environ 800 avions commerciaux en 2018. Le groupe table aussi sur la livraison de 18 ex-CSeries (rebaptisé A220 depuis le rapprochement entre Airbus et Bombardier) au second semestre.



Le groupe explique "La montée en cadence se poursuit. Les motoristes s’emploient activement à honorer leurs engagements, et les ressources et capacités internes sont mobilisées. Un plan de rétablissement est en place et le nombre d’avions stockés a commencé à diminuer depuis le pic de fin mai, mais des risques demeurent quant à la possibilité d’atteindre la cible annuelle des 800 livraisons d’avions, qui est ambitieuse" .



Avant fusions et acquisitions, Airbus prévoit un EBIT ajusté d’environ 5,2 milliards d’euros en 2018. L'intégration de l’A220 devrait le réduire d’environ 0,2 milliard d’euros. Ainsi, il devrait atteindre environ 5,0 milliards d’euros.