Airbus veut faire dormir les voyageurs d'affaires en soute

Installer des couchettes pour les passagers ou même des salles de réunion dans la soute d'un A330 selon les besoins des voyageurs, telle est l'idée d'Airbus et Zodiac Aerospace. Les deux acteurs de l'aéronautique ont signé un accord de partenariat lors du salon Aircraft Interiors Expo 2018 de Hambourg pour développer et commercialiser ensemble des modules aménageables pouvant prendre la place des containers à bagages des Airbus.



Ils expliquent : "Installés au niveau du pont cargo des avions commerciaux, ces modules offriront des opportunités de nouveaux services aux passagers afin d’améliorer leur expérience du voyage, tout en permettant aux compagnies aériennes de se différencier et de générer des revenus complémentaires sur leurs vols commerciaux".



Ces nouveaux modules passagers seront conçus pour être facilement interchangeables avec des containers cargo classiques. Ils pourront être aménagés de différentes façons. Les deux partenaires ont par exemple imaginé des espaces de couchettes, une salle de réunion, une salle de jeux pour les enfants ou encore un espace santé.



Les transporteurs pourront choisir leur module et son aménagement dans un catalogue de propositions certifiées pour l’A330 d'ici l'horizon 2020. Le développement d'une telle solution pour l'A350 XWB est aussi à l'étude.