Aircalin prend livraison de son premier A330neo

La compagnie néocalédonienne renouvelle sa flotte. Ellle intègrera dans sa flotte un second A330neo en septembre, puis deux nouveaux A320 en 2020 et 2021.



Aircalin a réceptionné, ce mardi à Toulouse, le premier des deux appareils long-courriers A330neo qu'elle a commandé. Le second est attendu pour septembre. Suivront deux A320neo qui seront livrés en 2020 et 2021. Ces quatre appareils renouvelleront la flotte d'Aircalin composée actuellement de deux A330-200 et deux A320-200 (ainsi que de deux Twin-Otter DHC6).



«Ces dernières années n'ont pas été faciles pour nous. Il a d'abord fallu ramener la compagnie à l'équilibre, une condition indispensable pour être capable de renouveler notre flotte. Ce qui a été fait. Nous sommes bénéficiaires depuis quatre ans", a rappelé à cette occasion Didier Tappero, PDG d'Aircalin.



L’arrivée de ce premier A330neo est attendu le 6 août prochain à Nouméa. L'appareil effectuera son premier vol sur Tokyo-Narita. Le positionnement des deux nouveaux long-courriers tiendra compte de l'importance des marchés touristiques émetteurs, lesquels sont aujourd'hui l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Europe dont la France, sans oublier le marché chinois sur lequel mise désormais la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, Hong-Kong, voire Shanghai, pourraient être de nouvelles destinations pour la compagnie. Laquelle étudie aussi l'option Paris...



L’A330neo d’Aircalin est doté d'équipements de dernière génération, dont des ailes plus larges offrant des performances aérodynamiques supérieures, de moteurs Rolls Royce Trent 7000 plus économes en consommation de carburant, profite des avancées de la nouvelle cabine Airspace d'Airbus, et de nouvelles technologies à bord...



La configuration cabine est de 26 sièges en classe Business Hibiscus, 21 sièges dans la toute nouvelle Premium Economy, et de 244 sièges en Economy. Les classes de voyage ont été revisitées, inspirées des couleurs de la Nouvelle-Calédonie. En business, l’ambiance s’inspire du littoral calédonien, avec des tons sable et corail et des matières raffinées. Celle de la nouvelle Classe Premium Economy met en valeur la biodiversité calédonienne tout en camaïeux de vert. En Classe Economy, elle s’inspire du lagon et de la tradition calédonienne, en camaïeu de bleu.



On notera enfin que les passagers ont un accès gratuit au wifi en classe affaires, une heure gratuite en premium éco, et payent de l'ordre de 5€ de l'heure en éco.



Aircalin dessert actuellement 11 destinations au départ de Nouméa : Sydney, Brisbane, Melbourne, Auckland, Nandi, Port-Vila, Wallis, Futuna, Osaka et Tokyo. Forte d’accords de partage de codes et d’accords commerciaux elle permet de relier Nouméa à plus de 100 destinations dans le monde. Elle a transporté 411 000 passagers en 2018.